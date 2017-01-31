2018 krizi kapıda

Göreve geldiği günden bu yana ekonomik krizle başa çıkmaya çalışan Galatasaray yönetimini 2018 yılında büyük bir kriz bekliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Akhisar Belediye'yi 6-0 yendiği maçta ilk 11'de oynayan 7 ismin sözleşmesini önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Yönetim zaten bir süredir Armindo Bruma ve Fernando Muslera ile nikah tazelemek için çaba harcıyor. Bu isi ismin dışında Wesley Sneijder veLukas Podolski'nin de sözleşmesi 2018'de bitecek. Sarı-Kırmızılılar bu iki ismin yaşından dolayı kesin kararını önümüzdeki sezon devre arasına kadar vermeyi düşünmüyor. Bunun dışında Semih Kaya, Hakan Balta ve takımın en golcü ismi olan YasinÖztekin de önümüzdeki sezon sonunda serbest kalacak.
YÖNETİMİN POLİTİKASI MERAK EDİLİYOR Alınan bilgilere göre Galatasarayyönetimi, Hakan Baltaile sözleşmesinin bitiminde yollarınıayıracak. Semih ve Yasin'e isemutlaka teklif yapılacak. Yine Akhisarönünde 11'de oynayan Sabrive Josue'nin sözleşmeleri ise busezon sonunda bitiyor. Cezası nedeniylekadroda olmayan Nigel deJong ve sakatlığı bulunan KorayGünter de 2018'de serbest kalacakisimlerden... Ekonomik krizle boğuşanyönetimin nasıl bir politika izleyeceğimerakla bekleniyor.
EKONOMİKKRİZ YÖNETİMİZORLAYACAK Yıldızlarını elinden kaçırmakisteyen Galatasarayyönetimi biryandan da ekonomikkriz nedeniylemaddiolarak enuygun şartlardayenisözleşmeyapmayıhedefliyor.
DEVLERONUNPEŞİNDE
Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Bruma özellikle İngiliz devlerinin transfer kıskacında. Yönetim bu nedenle genç yıldızın sözleşmesini bir an önce uzatmak için yoğun çaba harcıyor.
CATİO BALDE GELİYOR Yaklaşık iki aydır ArmindoBruma'nın sözleşmesini uzatmakiçin girişimlerde bulunan Galatasarayyönetimi, bu hafta içindePortekizli yıldızın menajeri CatioBalde ile İstanbul'da bir arayagelecek. Daha önce yapılan görüşmedebüyük oranda anlaşma sağlayantarafların bu kez son noktayıkoyacağı gelen bilgiler arasında.
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