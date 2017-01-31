10’suz olmuyor

Kayseri deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyle şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında yönetim var... Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde tam 10 isimle masaya oturmasına rağmen takımın belini büken 10 numara sorununu çözmeyi başaramadı. Fenerbahçe yönetimi ilk devrenin sona ermesinin ardından ilk olarak Ben Arfa ile temasa geçti. Sarı-Lacivertliler, PSG'yi 6 aylık kiralama konusunda ikna etse de Fransız yıldızın olumsuz yanıtı sonrası bu defter kapandı. Yönetim ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'ya kanca attı. Arjantini yıldız ve Milan'la yapılan pazarlıklıkdan sonuç alınamayınca rota bu kez Juventus'lu Hernanes ve Sevilla'lı Ganso'ya döndü.
SAATLER KALA TRANSFER ARTIK ÇOK ZOR Fakat bu girişimler de hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Fenerbahçe bunun üzerine Brezilya Ligi'nde oynayan isimlerle temasa geçti. Hatta bir ana gündeme BirleşikArap Emirlikleri'nde oynayan Omar Abdulrahman bile geldi. Ancak bir türlü müjdeli haber gelmedi. Yönetim bugün son kozunu oynayacak. Fakat Sarı-Lacivertliler'in saatler kala hedefe ulaşması çok ama çok zor gözüküyor.
FENERBAHÇE TARAFTARI İSYANDA Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında deplasmanda aldığı mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları isyanın eşiğine getirdi. Fenerbahçeliler oynanan kötü futbol ve farklı yenilgi nedeniyle futbolcuları suçlarken Aziz Yıldırım'a da tepki gösterdi. Bir taraftarın, "Alex 50 yaşına geldiğinde bile bu oyunculardan daha iyi oynarsın" paylaşımı ilginçti. Bazı taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi topa tutarken hala takıma bir orta saha oyuncusu alınmamasını eleştirdi.
TÜM TRANSFER BÜTÇESİMARTIN SKRTEL'E! UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sadece sattığı kadar oyuncu alabilen Fenerbahçe yönetimi, Luis Nani'den gelen 8 milyon Euro'nun 6 milyon Euro'sunu Martin Skrtel'in transferine harcadı. Bu nedenle 10 numara için elde yeterli bütçe kalmadı.
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