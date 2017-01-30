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Umut’un golü sonrası tribün çöktü!

Umut’un golü sonrası tribün çöktü!
Kayserispor'da maçın ilk golünü atan Umut Bulut, kale arkasındaki tribüne koştu. Sevincini taraftarlarla paylaşırken bir anda tribün çöktü. Ön taraftaki taraftarlar ezildi. Yaralanan Kayserisporlu taraftarların imdadına sağlık ekipleri yetişti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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