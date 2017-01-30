Umutsuz vaka!

Kanarya'ya büyük şok... Geçen hafta aldığı Başakşehir galibiyeti ile kendine gelen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 4-1 kaybederek çok büyük bir darbe aldı... 33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Topu iyi takip eden Umut Bulut skoru 1-0 yaptı. 41. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği top Salih Uçan'a çarparak Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Topal düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 52. dakikada Jose Fernandao altı pastan bomboş kale yerine topu defans oyuncusuna nişanladı.



GÜRAY VURAL ADETA RESİTAL SUNDU

70. dakikada Kayseri birkez daha öne geçti. Varela harika bir pasla Güray'ı gördü. Bekletmeden yerden vuran Güray skoru 2-1 yaptı. 88. dakikada Güray Vural yerden çok sert kesti, oyuna yine giren Welliton arka direkte golü attı. Uzatma dakikalarında gecenin yıldızı Güray inanılmaz bir golle skoru belirledi: 4-1.



18 GOLÜN 7'Sİ FENER'E

Kayseri deplasmanında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'nin rakibine karşı aldığı kötü sonuçlar devam etti... Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynadığı maçta da Kayserispor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu sezon 19 maçta 18 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar böylece bu gollerin 7'sini Fenerbahçe'ye karşı bulmuş oldu. Kadıköy'de Kayserispor'un iki golüne imza atan Brezilyalı forvet Welliton dün de skoru 3-1'e getiren isimdi.



SALİH UÇAN SAKATLANDI

Son haftaların formda ismi Salih Uçan dünkü naçın 65. dakikasında sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu yerini Karavayev'e bıraktı.



KAYSERİ TRİBÜNLERİNDEN VOLKAN'A PROTESTO

Hafta içi oynanan F.Bahçe-G.Saray basketbol maçında kameralara yansıyan görüntüsüyle gündeme oturan Volkan Demirel dün Kayseri tribünlerinin hedefindeydi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar top ayağına geldiğinde Volkan'ı ıslıkladı.