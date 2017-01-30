Traore sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çok hareketli saatler yaşanıyor... Demba Ba'yı sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir hamle yaparak CSKAMoskova formasını giyen LacinaTraore ile de el sıkıştı. Fildişili yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu kiralama konusunda ikna eden Beşiktaş yönetimi transferle ilgili son kararını bugün verecek. Eğer Demba Ba'nın kontrollerinde sorun çıkarsa Traore kadroya katılacak. Demba Ba sağlam çıkarsa son sözü teknik patron Şenol Güneş söyleyecek.
FUTBOLCU DEĞİL SANKİ BASKETBOLCU! Daha önce Monaco, Evertonve Anzhi formalarını dagiyen 26 yaşındaki Traore2.03'lük boyuyla bir basketbolcuyuandırıyor... Hava toplarındamüthiş bir hakimiyeti olan Fildişilifutbolcu, yüksek teknik kapasitesiile de dikkatleri çekiyor.Bu sezon Rus Ligi'nde 14 maçaçıkan ve 5 gol kaydeden Traore,Fildişi Milli Takımı formasıylada 13 maçta ağları 4 kez sarstı.
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