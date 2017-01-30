Traore sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çok hareketli saatler yaşanıyor... Demba Ba'yı sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir hamle yaparak CSKA Moskova formasını giyen Lacina Traore ile de el sıkıştı. Fildişili yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu kiralama konusunda ikna eden Beşiktaş yönetimi transferle ilgili son kararını bugün verecek. Eğer Demba Ba'nın kontrollerinde sorun çıkarsa Traore kadroya katılacak. Demba Ba sağlam çıkarsa son sözü teknik patron Şenol Güneş söyleyecek.



FUTBOLCU DEĞİL SANKİ BASKETBOLCU!

Daha önce Monaco, Everton ve Anzhi formalarını da giyen 26 yaşındaki Traore 2.03'lük boyuyla bir basketbolcuyu andırıyor... Hava toplarında müthiş bir hakimiyeti olan Fildişili futbolcu, yüksek teknik kapasitesi ile de dikkatleri çekiyor. Bu sezon Rus Ligi'nde 14 maça çıkan ve 5 gol kaydeden Traore, Fildişi Milli Takımı formasıyla da 13 maçta ağları 4 kez sarstı.