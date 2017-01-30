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Samet’ten yıldırım tepki

F.Bahçe’nin eski tercümanı , “Fenerbahçe’mizde başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç...” mesajıyla sosyal medyayı salladı...

Samet’ten yıldırım tepki
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, görevdeyken sorun yaşadığı sarı-lacivertli takımın başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan bir mesaj attı. Samet, twitter hesabından, "Şu Fenerbahçe'mizde başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç... Yazık..." paylaşımı yaptı.

MESAJ REKOR KIRDI
Bu mesaj kısa süre içinde paylaşım rekorları kırarken Fenerbahçeli taraftarlar da yönetime olan tepkilerini dile getirdiler.
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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