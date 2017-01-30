G.Saray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrasında sarı- lacivertli taraftarları kızdıran bir mesaj paylaştı.
DAHA ÖNCE DE ATTI
Tecrübeli oyuncu, Güray Vural'ın maçın son saniyesinde attığı golü öve öve bitiremedi. Güray'ın uzaktan attığı golü kastederek paylaştığı, "Güray'dan harika bir gol. İşte pastırmanın gücü" mesajı ortalığı karıştırdı. GürayVural, Akhisar forması giydiği dönemde de Fenerbahçe'ye uzaktan şık bir gol atmıştı. Güray dün 36 metreden Volkan Demirel'i avladı. Topun hızı 113 kilometre
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