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'da farkı açıyor

Ligde lider bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı

La Ligada Real Madrid farkı açıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 20. haftasında sahasında 'ı 3-0 yendi.

İlk yarıyı 38. dakikada Mateo Kovacic'in attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıyı Cristiano Ronaldo (Dk. 51) ve Alvaro Morata'nın (Dk. 83) golleriyle kapattı. Real Sociedad'ta İnigo Martinez, 74. dakikada kırmızı kart görüp, takımını 10 kişini bıraktı.

La Liga'da lider durumdaki Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkartırken, Real Sociedad ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.

Öte yandan en yakın takipçileri Barcelona ve Sevilla'nın haftayı puan kaybı ile kapatmasını iyi değerlendiren Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

20. hafta sonunda 46 puanı bulunan Madrid temsilcisini 42'şer puanla Barcelona ve Sevilla takip etti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 02:14
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