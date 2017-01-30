Kaybetme lüksümüz yok!

Şenol Güneş, Konyaspormaçı öncesi futbolcularıylabir toplantı gerçekleştirdi.Geçen hafta ele geçirdikleriliderliği korumak zorunda olduklarınıifade eden tecrübeli hoca,"Konyaspor ligin en tehlikeli takımlarındanbiri. Böylesine ciddibir takım karşısında sahamızdaoynayacak olsak bile tedbiri bırakmamakzorundayız. Konyaspor buligde her takımı yenecek güçte.Bize karşı da güçlerini göstermekiçin herşeylerini ortaya koyacaklar.Sizden canınızı dişinize takarakoynamanızı istiyorum. Puankaybetme lüksümüz yok. Bunuçok iyi bilin" diye konuştu.
LİDERLİĞİ KORUMAK HİÇ KOLAY DEĞİL Liderliği korumanın liderliği ele geçirmekten çok daha zor olduğunun altını çizen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bundansonra telafisi almayan haftalaragiriyoruz. Her maça ayrıayrı bakacağız. Rakiplerimizkarşısında ne kadar iyi mücadeleedersek o kadar başarılıoluruz. Konyaspor önündebaşlangıç düdüğünden itibarengolü düşünmeliyiz" dedi.
BEŞİKTAŞ PEŞİNDE 4'TE 4 Ligde son 3 maçı kazanan ve geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş güçlü rakibi Konyaspor'u Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Özgür Yankaya yönetecek. Kartal 4'te 4 yaparak seriyi sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlı takımda cezalı Atiba ve Ömer oynamayacak.
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