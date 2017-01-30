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Kartal gol oldu yağdı

Ryan Babel'in kilidi açtığı maçta ligin en farklı galibiyetini karşısında aldı. Şenol Güneş'in Kartalları Vodafone Arena'da rakibini 5-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlıların gollerini Babel, Oğuzhan ve Cenk Tosun (3) kaydetti.

Kartal gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında 'u ağırladı.

Vodafone Arena'da oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmada siyah-beyazlılar ilk yarıda işi bitirdi.

Ryan Babel'le 10. dakika dolmadan öne geçen Kara Kartal, 28'de Quaresma'nın asistinde Oğuzhan'ın klas dokunuşuyla skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıya da hızlı giren Beşiktaş'ta Cenk Tosun 50 ve 56. dakikalar arasına 2 gol birden sığdırdı ve siyah-beyazlılar bitime yarım saatten fazla bir süre kala farkı 4'e çıkardı. Atiker Konyaspor'un maçtaki tek golü, 63. dakikada Dusko Tosic'in kendi ağlarına gönderdiği vuruştan geldi.

Maçta son sözü Cenk Tosun 83. dakikada penaltıdan attığı golle söyledi ve skorborda 5-1'i yazdı. Vodafone Arena'da ilk hat-trick yapan futbolcu olan Cenk Tosun ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 19:12
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