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Fenerbahçe potada rövanşı aldı

Sarı-Lacivertliler ilk yarıda yenildiği Muratbey Uşak’ı 9 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe potada rövanşı aldı
Basketbolda ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe ilk devrede yenildiği Muratbey Uşak98-89 mağlup ederek rövanşı aldı. Sarı-Lacivertliler rakibi önünde devreyi de 58-40 önde tamamladı.

GALATASARAY 78-72 GALİP
Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise Galatasaray deplasmanda Best Balıkesir'i 78-72 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise alınan sonuçlar şöyle: Samsun Canik-ASKİ: 56-80, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay BŞB: 76-71, İstanbul Üniversitesi- Fenerbahçe: 74-73.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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