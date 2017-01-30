Fenerbahçe potada rövanşı aldı

Basketbolda ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe ilk devrede yenildiği Muratbey Uşak'ı 98-89 mağlup ederek rövanşı aldı. Sarı-Lacivertliler rakibi önünde devreyi de 58-40 önde tamamladı.



GALATASARAY 78-72 GALİP

Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise Galatasaray deplasmanda Best Balıkesir'i 78-72 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise alınan sonuçlar şöyle: Samsun Canik-ASKİ: 56-80, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay BŞB: 76-71, İstanbul Üniversitesi- Fenerbahçe: 74-73.