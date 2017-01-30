Federer tarih yazdı

Avustralya Açık’ta zafer Nadal’ı 3-2 yenen Federer’in oldu. Avsutralya Açık’taki 5’inci şampiyonluğunu kutlayan Federer, grand slam turnuvalarının 3’ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu
Avustralya Acık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) yenen Roger Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk, kariyerindeki 18'inci grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Melbourne kentinde duzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Avustralya Acık'taki tek zaferini 2009 elde eden İspanyol Nadal ile burada 4 şampiyonluğu bulunan İsvicreli Federer'i karşı karşıya getirdi.
EN YAŞLI İKİNCİ ŞAMPİYON
Kariyerinin 21'inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28'inci finaline cıkan 17 numaralı seribaşı Federer arasındaki mucadele, buyuk heyecana sahne oldu. Rafael Nadal'ı 3-2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) yenen Federer karşılaşma sonunda duygusal anlar yaşadı. 35 yaşındaki Roger Federer boylece 37 yaşında olduğu 1972 Avustralya Açık'ta zirveye cıkan Ken Rosewall'dan sonra en yaşlı 2. şampiyon oldu.
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