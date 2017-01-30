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Demba Ba İstanbul’da

Demba Ba İstanbul’da
Beşiktaş, Demba Ba'yı dün İstanbul'a getirdi. Senegalli yıldız bugün sağlık kontrolünden geçecek. Eğer bir sorun çıkmazsa imzayı atacak. Temmuz ayında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine bir süredir Amerika'da devam eden Ba, kontrollerinin ve imza törenin ardından yeniden Amerika'ya dönecek.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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