Daha kaliteli oyuncu lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Bu tip maçlardan sonra doğru kelimeleri seçmek çok zor. Herkesin kötü olduğu bir akşamı geride bıraktık. 1-0'dan sonra 1-1'i yakaladık, hatta 2-1 de yapabilirdik ancak olmadı. Kontrataklardan yediğimiz gollerle 3-1 yenik duruma düştük. Son olarak da güzel bir golle skor 4-1'e geldi" diyerek hem özeleştiri yaptı hem de rakip takımın son golünü beğendiğini ifade etti. Hollandalı hoca, "Aslında geçen haftaki 11'in neredeyse aynısıyla sahaya çıktı. Yalnızca Ozan Tufan'ın yerinde Mehmet Topal'ı oynattık. Takımımız Başakşehir karşısında çok iyi bir futbol oynamıştı ancak bugün neyin değiştiğini anlamak ve açıklamak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.



TAKTiK DiSiPLiNiN DIŞINDA DAVRANDILAR

Advocaat, "Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var... Daha kaliteli isimleri buraya getirmemiz lazım. Yönetim de bu yolda önemli çalışmalar yaptı ama olmadı. Sorun aslında bu da değil. Anlamsız bir şekilde puan kaybediyoruz. Geçen hafta Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ediyoruz. Geliyoruz burada kötü bir oyunla mağlup oluyoruz. Bu maçta oyuncularım bu taktik disiplinin dışında davrandılar. Oyuncularımla bu durumu konuşacağız" diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİNİ BİR KALEMDE SİLDİK

F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Kayserispor maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. Lens, "Başakşehir galibiyetiyle çok önemli bir virajı dönmüştük. Zirveye yeniden ortak olmuştuk. Ancak Kayserispor yenilgisi işleri tersine döndürdü. Zaferi tek kalemde sildik" şeklinde konuştu.



ADVOCAAT PEREİRA'NIN 11 PUAN GERİSİNDE!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 19. hafta itibarıyla 35 puan topladı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımı çalıştıran Vitor Pereira 19 haftada 46 puan toplamıştı. Şu an 1860 Münih takımını çalıştıran Portekizli hoca Pereira, Hollandalı Advocaat'tan 11 puan daha fazla toplamış oldu.



FENERBAHÇE LİGDE MAÇ MI SEÇİYOR?

F.Bahçe Kadıköy'de oynadığı 'Büyük' maçlarda rakiplerine nefes aldırmıyor. Zor maçlarda ise rakiplerinin kafalarını adeta yukarı kaldırtmıyor. Bunun en yakın örneği geçen haftaki Başakşehir maçı.



ARADA ADETA UÇURUM VAR

Başakşehir'e top göstermeyen Kanarya, iki hafta önce son sıralarda yer alan Adana'ya puan bıraktı. Dün Kayseri'den fark yedi.



MAÇA iLGi FAZLA DEĞiLDi

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki kritik maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi. Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.



