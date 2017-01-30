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Cimbom Ullao’yu getiriyor

Galatasaray, Leicester City’de forma giyen Arjantinli ’yu gündemine aldı. Bonserviste anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak...

Cimbom Ullao’yu getiriyor
Ligde 6-0'lık Akhisar galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, şimdi de gözünü transfere dikti. Golcü transferi için günlerdir ince eleyip sık dokuyan Galatasaray aradığı ismi Ingiltere'de buldu. Sarı-Kırmızılılar Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'de forma giyen Arjantinli golcü Leonardo Ullao'yu gündemine aldı. Bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkartan yönetim birkaç gün içinde Arjantinli golcü transferinde mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren yönetim Riva ve Florya'da beklediği kaynaklar henüz oluşmadığı için Ullao'yu transfer etmek için bir taraftan çeşitli sponsor firmalarla görüşmelerini sürdürüyor.

ELMANDER'E BENZETİLİYOR
30 yaşında ve sağ ayak olan golcü futbolcunun Galatasaray'a prensipte evet dediği, kulüpler bonservis konusunda anlaşma sağlarsa bu transfer mutlu sonla bitecek ve Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfer ile birlikte ara transfer dönemini kapatacak. Leonardo Ullao hava toplarına hakim, güçlü bir fiziği ve dar alanda iyi top saklama özelliğinin yanında topla hücuma çıkması ile de biliniyor. Bu özellikleri ile de Galatasaray'ın eski İsveçli golcüsü Elmander'e benzetiliyor.

SAVAŞ ÇORLU/ÖZEL
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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