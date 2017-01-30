Cimbom Ullao’yu getiriyor

Ligde 6-0'lık Akhisargalibiyetiyle moralbulan Galatasaray,şimdi de gözünü transferedikti. Golcü transferi içingünlerdir ince eleyip sık dokuyanGalatasaray aradığıismi Ingiltere'de buldu.Sarı-Kırmızılılar PremierLig'in son şampiyonu LeicesterCity'de forma giyenArjantinli golcü LeonardoUllao'yu gündemine aldı. Butransfer için 3-4 milyon Euro'yugözden çıkartan yönetimbirkaç gün içinde Arjantinligolcü transferindemutlu sona ulaşmayı planlıyor.Maddi olarak sıkıntılıgünler geçiren yönetim Rivave Florya'da beklediği kaynaklarhenüz oluşmadığı içinUllao'yu transfer etmek içinbir taraftan çeşitli sponsorfirmalarla görüşmelerini sürdürüyor.
ELMANDER'E BENZETİLİYOR 30 yaşında ve sağ ayak olan golcü futbolcunun Galatasaray'a prensipte evet dediği, kulüpler bonservis konusunda anlaşma sağlarsa bu transfer mutlu sonla bitecek ve Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfer ile birlikte ara transfer dönemini kapatacak. LeonardoUllao hava toplarına hakim, güçlü bir fiziği ve dar alanda iyi top saklama özelliğinin yanında topla hücuma çıkması ile de biliniyor. Bu özellikleri ile de Galatasaray'ın eski İsveçli golcüsü Elmander'e benzetiliyor.
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