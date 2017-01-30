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Çakar'dan itirafı

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , ile 10 ay önce arasında geçen konuşmayı itiraf etti.



Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında şok bir itirafta bulundu.
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Yorumcu Ahmet Çakar, 'in kendisini aradığını ve kendisine ayı denmemesini rica ettiğini itiraf etti.
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Çakar, Volkan'ın Galatasaray maçında yaptığı tezahüratlara atıfta bulunarak olayı anlattı. İşte Çakar'ın o sözleri:
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"Volkan Demirel beni 10 ay önce aradı, 'Abi senden bir istirhamım olacak, bana ayı deme. Benim için problem değil ama eşim, dostum bu laftan çok rahatsız oluyor' dedi.

"Volkan Demirel'in bu ricasını emir telakki ettim ve kabul ettim. Tamam artık ayıyla ilgili belgesel ve buna benzer şeylerle ilgili yorum, açıklama vb yapmayacağım dedim."
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"Ta ki perşembe gecesine kadar bu sözümü tuttum. Abi bana ayı deme diyen Volkan, 20-25 milyonluk Galatasaray camiasına, içinde 'koymak' geçen o tezahüratı dakikalarca yapmıştır."
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 12:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

Görünen köy !!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2017 15:06
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