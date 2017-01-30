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Bursaspor’da topçu dönemi

Yeşil-Beyazlılar ile anlaşma sağladı

Bursaspor’da topçu dönemi
Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu oldu. Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ile oynanan maçı izleyen Mutlu Topçu'nun bugün imza atması bekleniyor.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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