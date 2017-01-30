Bu Trabzon ŞAHANe

RODALLEGA GİRDİ, PENALTI YAPTIRDI
49. dakikada 3. gol geldi. Olcay Şahan'ın ceza alanı içinde sağ taraftan pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Castillo yerden bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. 73. dakikada Rodallega, Marquinhos tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Victor'un sol üst köşesinden filelere yolladı: 4-0. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.
SANKİ 40 YILLIK TRABZONLU!
Ligin ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 11 maçı çıkan ve asist yapamayan Olcay Şahan, Trabzonspor'da 3 maçta 2 asiste ulaştı. Yıldız futbolcu taraftarların sevgilisi oldu.
KAPTAN 200. MAÇINDA
Trabzon kaptanı Onur Kıvrak dün Bordo-Mavili formayla 200. resmi maçına çıktı. 2008 yılından bu yana Bordo-Mavili formayı giyen milli kaleci, "Çok güzel bir galibiyet oldu. Yeni stat uğurlu geldi" diye konuştu.
CASTİLLO TARİHE GEÇTİ!
Akhisar önünde Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Fabian Castillo, Medical Park Arena'da ilk golü atarak tarihe geçti. Yıldız futbolcu ayrıca Trabzonspor'da ilk lig gollerini de attı.
YENİ EVİMİZDE ÜÇ PUANLA BAŞLAMAK ÖNEMLİ
Gaziantep önünde alınan farklı galibiyet kuşkusuz en çok Ersun Yanal'ı mutlu etti... Tecrübeli hoca, "Türkiye için, Trabzonspor'un değeri ve önemi bir hayli fazla. Beklentilerin altında kalan bir takımız. Beklentileri yukarı taşımak için bir hayli mesai harcıyoruz. Çok önemli bir başlangıçtı. Yeni bir ruhun, yeni bir heyecanın doğacağı yeni evimizde galibiyetle başlamak gerekiyordu" diye konuştu.
YENİ TRANSFER RODALLEGA KLASINI GÖSTERDİ
Bu hafta içinde Akhisar Belediye'den transfer edilen Hugo Rodallega dün ilk kez Bordo-Mavili formayla sahaya çıktı... Karşılaşmanın 67. dakikasında Onazi'nin yerine oyuna giren Kolombiyalı forvet 72. dakikada penaltı yaptırdı. Rodallega büyük katkı vereceğini gösterdi.
GENÇ YUSUF YİNE GOLÜNÜ ATTI
Ligin ikinci yarısında Ersun Yanal'dan formayı alan ve çok başarılı bir performans gösteren 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı dün de çok iyi oynadı. Genç futbolcu takımının ikinci golünü atarken, mücadelesiyle de alkış aldı.
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