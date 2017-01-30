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, Gakkoş’a evinde teslim

TFF 1.Ligi’nde son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan , evinde konuk ettiği Elazığspor’a 2 golle mağlup oldu

Boluspor, Gakkoş’a evinde teslim
Boluspor'da kan kaybı sürüyor. Son haftalarda galibiyeti unutan Kırmızı- Beyazlılar sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 2-1 yenildi. Böylece zirve yarışında ağır bir darbe daha almış oldu.

BOLU 2. YARI BASKILIYDI
Maça hızlı başlayan Elazığspor 34'te Hakan Bilgiç ve 45'te Kehinde'nin golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. 2. yarı baskılı bir futbol oynayan Boluspor 85'te Poepon'la gol bulmasına rağmen 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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