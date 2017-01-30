Boluspor, Gakkoş’a evinde teslim

Boluspor'da kan kaybı sürüyor. Son haftalarda galibiyeti unutan Kırmızı- Beyazlılar sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 2-1 yenildi. Böylece zirve yarışında ağır bir darbe daha almış oldu.



BOLU 2. YARI BASKILIYDI

Maça hızlı başlayan Elazığspor 34'te Hakan Bilgiç ve 45'te Kehinde'nin golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. 2. yarı baskılı bir futbol oynayan Boluspor 85'te Poepon'la gol bulmasına rağmen 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.



