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’yı resmen açıkladı

, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu 'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Demba Ba’yı resmen açıkladı
, Shanghai Shenhua'de forma giyen eski futbolcusu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:35
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