Başkent derbisinde gülen çıkmadı

Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. G.Birliği çok tartışılan bir penaltı kazandı. Serdar takımını 1-0 öne geçirdi. 52'de Musa skora dengeyi getiren golü kaydetti.



Cavcav, unutulmadı. Cavcav'ın maç izlediği koltuk çiçeklerle süslendi. Maç öncesi ise saygı duruşu yapıldı.