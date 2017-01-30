Başkent derbisinde gülen çıkmadı

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Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. G.Birliği çok tartışılan bir penaltı kazandı. Serdar takımını 1-0 öne geçirdi. 52'de Musa skora dengeyi getiren golü kaydetti.
Cavcav, unutulmadı. Cavcav'ın maç izlediği koltuk çiçeklerle süslendi. Maç öncesi ise saygı duruşu yapıldı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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