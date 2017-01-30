Yol Durumu
  1. Aboubakar sevindi, Güneş üzüldü
  2. Trabzon zevk veriyor

Başkent derbisinde gülen çıkmadı

G.Birliği ile Osmanlıspor birer golle 1’er puan aldı

Başkent derbisinde gülen çıkmadı
Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. G.Birliği çok tartışılan bir penaltı kazandı. Serdar takımını 1-0 öne geçirdi. 52'de Musa skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Cavcav, unutulmadı. Cavcav'ın maç izlediği koltuk çiçeklerle süslendi. Maç öncesi ise saygı duruşu yapıldı.
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar