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sevindi, Güneş üzüldü

Aboubakar sevindi, Güneş üzüldü
Kamerun'un Senegal'i Afrika Kupası'nda penaltıyla elemesi Aboubakar'ı sevindirirken Şenol Güneş'i üzdü. Tecrübeli hocanın forvette Cenk'in yalnız olması ve Ömer'in sakatlığı nedeniyle büyük endişe duyduğu ve Aboubakar'ın geç gelmesi nedeniyle bu endişesinin daha da arttığı gelen bilgiler arasında.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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