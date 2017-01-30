Aboubakar sevindi, Güneş üzüldü

Kamerun'un Senegal'i Afrika Kupası'nda penaltıyla elemesi Aboubakar'ı sevindirirken Şenol Güneş'i üzdü. Tecrübeli hocanın forvette Cenk'in yalnız olması ve Ömer'in sakatlığı nedeniyle büyük endişe duyduğu ve Aboubakar'ın geç gelmesi nedeniyle bu endişesinin daha da arttığı gelen bilgiler arasında.