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5 yılda 100 milyon gelecek

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin isim sponsorluğu inç Başkan Muharrem Usta’nın sahibi olduğu Medical Park ile anlaştı. Bordo-Mavililer 5 yılda tam 100 milyon TL kazanacak

5 yılda 100 milyon gelecek

Trabzonspor'da uzun zamandır beklenen stadın isim sponsoru belli oldu. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile Gaziantepspor maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, stadın isminin artık Trabzonspor Medical Park Arena olduğunu açıkladı. Usta, "Benim için de enteresan bir gün. Asbaşkanımız bugün Trabzonspor'u temsil edecek, ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim" dedi. Bordo-Mavili kulübün bu anlaşma ile 5 yılda 100 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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