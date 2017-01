Yıldırım sözler!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dünkü Divan Kurulu toplantısında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sözü 3 Temmuz ve FETÖ ile mücadele konusuna getiren Yıldırım, "3 Temmuz devam ediyor. Bazı şeyler değişmeden de devam edecektir. Ben sayın cumhurbaşkanına da söyledim, 'Bir tek siz mücadele ettiniz. Sizin yanınızda bakanlarınız, millet vekilleriniz yoktu' dedim. Bunu hep söyledim. Bugün de söylüyorum. Fetö'yü şikayet eden tek kurum var o da Fenerbahçe Spor Kulübü... Bu örgütü şikayet ettiğimiz için 20 Şubat'ta dava başlayacak bizler de katılacağız. Biz mücadele edenler, bizler için yapılan hakaretleri görmeden mücadele ediyoruz ama mücadele etmesi gerekenler de saklanıyor" dedi. İşte Yıldırım'ın sözleri:



BİZE CEZA VAR GALATASARAY'A YOK

Sosa için Milan ve oyuncu ile anlaştık. Önce gelmek istedi. Sonra Milan'da kendisini kanıtlamak istediğini ifade etti. Sosa ve eşinin terör yüzünden gelmek istemediği bir yalan. Ekici kendi başkanının ifadesi ile bize ulaştı. Dediler ki 'Bizden her sene G.Saray iyi oyuncuları alıyor. Bu durumdan muzdaribiz' Biz de hocaya sorduk. Hoca istedi. Aaıtf'ı takasta verdik. Ama Aatıf gitmedi. Biz de 1 milyon 750 bin Euro verelim dedik. Beşiktaş Mehmet Ekici transferini bozmak için elinden geleni yaptı.



HAKEM HATA YAPABİLİR AMA KASIT VAR

Hakemlerin durumu ortada. Geçen hafta Bülent Yıldırım bizim maçta yine hata yaptı. Herkes muzdarip, herkes bağırıyor. Bağırmayan iki takım var; onları siz biliyorsunuz. Hakem hataları olabilir ama kasıt var diyorum... Yeni yayın ihalesi yaptık diyorlar. 500 milyonluk ihalenin 250 milyon doları, dolar kalacak. Geri kalanı, Türk lirasına çevrilerek devam edecek. Ben bunu imzalamadım. 16 takım imzalamış galiba. 'İhale iptal olur' dediler, 'olsun' dedim.



DEMİRÖREN 100 MİLYONU HİBE ETSİN

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağı var. Bu parayı hibe etmezse Beşiktaş'ın hep kazanmasını isteyecek. Şaibe her zaman olacak. Fatih Terim ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın, ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmez. Fakat Almanya ya da Belçika gibi 5-10 yıllık planlamalar yapılmalıdır.



BAŞKAN YILDIRIM DİVAN'DA RODRİGUİNHO'YU İŞARET ETTİ

Yıldırım, konuşması sırasında "Transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, 100'de yüz olur diyemiyorum. Maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ve satmak kolay değil" dedi. Yıldırım'ın kastettiği yabancı futbolcunun Rodriguinho olduğu ve imzanın an meselesi olduğu belirtildi.



QUARESMA BİZE GELMEK İSTEDİ

Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, dünkü Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için ilginç bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık" ifadesini kullandı.



Q7 CEVAP VERDİ!

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu ifadelerinin ardından Ricardo Quaresma, instagram hesabından "Sadece bu arma ve öpücük" açıklamasını yaptı.



FENER'İN BORCU 386 MİLYON TL AÇIKLANDI

Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin toplam borcu 386 milyon 741 bin 96 TL olarak açıklandı. Bu borca yöneticilere olan borçlar dahil değil.