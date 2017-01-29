Yasin tutulmuyor!

Galatasaray'ın yıldızı Yasin 'kariyer sezonunu' geçiriyor. Karabük'te oyundan alınması çok eleştirilen Yasin dün yine ağları sarstı. Ligde 9 gole ulaşan Yasin takımının en skorer ismi konumunda. Bu sezon 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen takımın en istikrarlı oyuncusu olan Yasin'i ilk 11'den kesmek çok zor olacak.