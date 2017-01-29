Yol Durumu
  1. Aynı cezayı almalılar
  2. Cimbom gol olup yağdı

Yasin tutulmuyor!

Dün gece ağları sarsan Yasin ligde 9 gole ulaştı ve takımının en skorer ismi oldu

Yasin tutulmuyor!
Galatasaray'ın yıldızı Yasin 'kariyer sezonunu' geçiriyor. Karabük'te oyundan alınması çok eleştirilen Yasin dün yine ağları sarstı. Ligde 9 gole ulaşan Yasin takımının en skorer ismi konumunda. Bu sezon 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen takımın en istikrarlı oyuncusu olan Yasin'i ilk 11'den kesmek çok zor olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar