Tolgay ısrarı sürüyor

Trabzonspor transferde son hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer Tolgay için Beşiktaş'la pazarlığını sürdürüyor. Bu oyuncu için her an yeni bir gelişme yaşanabilir. Ayrıca Omar El Kaddouri ve Ganso ile yapılan görüşmeler de sürüyor.