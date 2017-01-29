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Tolgay ısrarı sürüyor

Tolgay ısrarı sürüyor
Trabzonspor transferde son hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer Tolgay için Beşiktaş'la pazarlığını sürdürüyor. Bu oyuncu için her an yeni bir gelişme yaşanabilir. Ayrıca Omar El Kaddouri ve Ganso ile yapılan görüşmeler de sürüyor.
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