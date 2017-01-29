Yol Durumu
  1. Horoz, Adana Demir’i elinden kaçırdı
  2. Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor

Sobol imzaya yakın

Şenol Güneş’in isteği üzerine Sobol için yapılan 2. tur görüşmeler olumlu bitti. Son anda bir pürüz çıkmazsa Ukraynalı oyuncu imzayı atacak

Sobol imzaya yakın
Beşiktaş bir süredir görüşme yaptığı Ukraynalı Eduard Sobol'u artık bitirmeye çok yakın. Takımda Adriano dışında orjinal bir sol bek olmamasından endişe duyan Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimden özel isteği üzerine Sobol'un transferi bitme noktasına geldi. Annesinin Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı endişelendiği gerekçesiyle kararsız kalan 21 yaşındaki oyuncu, yapılan görüşmelerden sonra ikna oldu. Tüm hakları Shaktar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Sobol'un menajeriyle bugün bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi bu transfere noktayı koyacak. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak, bunun karşılığında Shaktar Donetsk'e 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sezon sonuna kadar 500 bin Euro kazanacak.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Adriano dışında Tosic ve Beck'ten de sol bekte yararlanabilirim. Caner'in ne zaman döneceği de netleşmedi. Riske girmemek için bir sol bek daha kadromuzda bulunmalı. Sobol genç bir yetenek. Onu takımda görmek isterim" dediği öğrenildi.

2 TARAF EL SIKIŞTI
Yönetimi'nin Güneş'in bu sözlerinden sonra harekete geçerek Shakhtar Donetsk'le bir kez daha görüştüğü ve bir, iki pürüz dışında el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar