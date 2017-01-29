Sobol imzaya yakın

Beşiktaş bir süredir görüşme yaptığı UkraynalıEduard Sobol'u artık bitirmeye çok yakın. Takımda Adriano dışında orjinal bir sol bek olmamasından endişe duyan Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimden özel isteği üzerine Sobol'un transferi bitme noktasına geldi. Annesinin Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı endişelendiği gerekçesiyle kararsız kalan 21 yaşındaki oyuncu, yapılan görüşmelerden sonra ikna oldu. Tüm hakları ShaktarDonetsk'te olan ve ZoryaLuhansk'ta kiralık olarak oynayan Sobol'un menajeriyle bugün bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi bu transfere noktayı koyacak. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak, bunun karşılığında Shaktar Donetsk'e 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sezon sonuna kadar 500 bin Euro kazanacak.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş'in yönetimleyaptığı görüşmede, "Adrianodışında Tosic ve Beck'tende sol bekte yararlanabilirim.Caner'in ne zaman döneceğide netleşmedi. Riskegirmemek için bir sol bekdaha kadromuzda bulunmalı.Sobol genç bir yetenek.Onu takımda görmek isterim"dediği öğrenildi.
2 TARAF EL SIKIŞTI Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in bu sözlerinden sonra harekete geçerek Shakhtar Donetsk'le bir kez daha görüştüğü ve bir, iki pürüz dışında el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında.
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