Serena Williams Avustralya’da tarih yazdı!

Avustralya Açık finalinde SerenaWilliams, ablasıVenüs Williams'ı6-4'lük iki setle mağlupederek şampiyonoldu. AvustralyaAçık'ta 7. zaferinielde eden 35 yaşındakitenisçi, kariyerindekiGrand Slamşampiyonluğu sayısını23'e yükseltti veaçık dönemde en çokGrand Slam şampiyonuolan tenisçi unvanınıntek başınaele geçirdi. Serena buunvanı daha önce 22şampiyonluğu bulunanSteffi Graf'lapaylaşıyordu. SerenaWilliams ayrıcabu zaferle birlikteWTA sıralamasında1 numarayı AngeliqueKerber'dendevralmış oldu. Serenamücadele sonrası,"Ablamı üzdüm amasonuçta profesyoneliz"diye konuştu.
NADAL MI FEDERER Mi?
Avustralya Açık'ta Roger Federer ile Rafael Nadal arasındaki dev final bugün 11.30'da oynanacak. İki efsane raketin mücadelesi merakla bekleniyor. Biletler 102 bin TL'den alıcı buluyor.
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