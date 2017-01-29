Serena Williams Avustralya’da tarih yazdı!

Avustralya Açık finalinde Serena Williams, ablası Venüs Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup ederek şampiyon oldu. Avustralya Açık'ta 7. zaferini elde eden 35 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki Grand Slam şampiyonluğu sayısını 23'e yükseltti ve açık dönemde en çok Grand Slam şampiyonu olan tenisçi unvanının tek başına ele geçirdi. Serena bu unvanı daha önce 22 şampiyonluğu bulunan Steffi Graf'la paylaşıyordu. Serena Williams ayrıca bu zaferle birlikte WTA sıralamasında 1 numarayı Angelique Kerber'den devralmış oldu. Serena mücadele sonrası, "Ablamı üzdüm ama sonuçta profesyoneliz" diye konuştu.



NADAL MI FEDERER Mi?

Avustralya Açık'ta Roger Federer ile Rafael Nadal arasındaki dev final bugün 11.30'da oynanacak. İki efsane raketin mücadelesi merakla bekleniyor. Biletler 102 bin TL'den alıcı buluyor.