Yol Durumu
  1. Sobol imzaya yakın
  2. File derbisi Fenerbahçe’nin

Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor

Sporun Renkleri Programı’na konuk olan Oğuzhan, “Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor” diye konuştu.

Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor
NTV Spor'da yayınlanan Sporun Renkleri programına katılan Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in oyuncularına her zaman birşeyler öğrettiğini söyleyen Güneş, "Her oyuncuyu kazanmak istiyor. Bu çok önemli bir özellik" dedi. Maça çıkmadan önce hep dua ettiğini söyleyen Oğuzhan, "Sakatlanmak en büyük kabusum. Bunun için dua ediyorum" diye konuştu. Fenerbahçe maçına da değinen Oğuzhan, "Bizim için güzel bir heyecan olacak. Bu maç erken final. Ancak güçlü bir takımız. Fenerbahçe'yi eleyeceğiz" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar