Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor

NTV Spor'da yayınlanan SporunRenkleri programına katılan OğuzhanÖzyakup açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş'in oyuncularınaher zaman birşeyler öğrettiğinisöyleyen Güneş, "Her oyuncuyukazanmak istiyor. Bu çokönemli bir özellik"dedi.Maça çıkmadan önce hep dua ettiğinisöyleyen Oğuzhan, "Sakatlanmaken büyük kabusum. Bunun için duaediyorum" diye konuştu. Fenerbahçemaçına da değinen Oğuzhan,"Bizim için güzel bir heyecan olacak.Bu maç erken final. Ancak güçlü birtakımız. Fenerbahçe'yi eleyeceğiz"diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.