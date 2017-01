Şenol hocamız her oyuncuyu kazanmak istiyor

NTV Spor'da yayınlanan Sporun Renkleri programına katılan Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in oyuncularına her zaman birşeyler öğrettiğini söyleyen Güneş, "Her oyuncuyu kazanmak istiyor. Bu çok önemli bir özellik" dedi. Maça çıkmadan önce hep dua ettiğini söyleyen Oğuzhan, "Sakatlanmak en büyük kabusum. Bunun için dua ediyorum" diye konuştu. Fenerbahçe maçına da değinen Oğuzhan, "Bizim için güzel bir heyecan olacak. Bu maç erken final. Ancak güçlü bir takımız. Fenerbahçe'yi eleyeceğiz" diye konuştu.