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Şehit Fethi Sekin’in ailesi TT Arena’da

İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin’in ailesi Başkan Özbek’in davetlisi olarak Arena’daydı

Şehit Fethi Sekin’in ailesi TT Arena’da
Galatasaray İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı. Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin Arena'da maçı izlediler.
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