Rizespor 1 attı 3 aldı

Süper Lig'de Çaykur Rizesporsahasında, KardemirKarabükspor'u 6'ıncı dakikadaKweuke'nin attığı golle1-0 mağlup etti.
RİZE SKORU KORUDU
6'ıncı dakikada kaleci Ahmethata yaptı. Altı pas içinde topuönünde bulan Kweuke'ninvuruşunda top filelerle buluştu:1-0. 15'inci dakikada Özgür'ünsol kanattan yaptığıköşe vuruşunda altı pas içindetopu kafayla kaleye gönderenSaadane'nin vuruşundakaleci Ahmet topu çizgiden çıkardı.74'de KarabüksporluBarış'ın kafa şutu direktendöndü. Maçı Çaykur Rizespor1-0 kazandı.
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