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1 attı 3 aldı

Evinde Kardemir Karabük’ü ağırlayan Çaykur Rize, Kweuke’nin golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Alt sıralardan kurtulmak için önemli bir adım attı. 90+3’te Reizli Saadane 2. sarıdan kırmızı gördü.

Rizespor 1 attı 3 aldı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında, Kardemir Karabükspor'u 6'ıncı dakikada Kweuke'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

RİZE SKORU KORUDU
6'ıncı dakikada kaleci Ahmet hata yaptı. Altı pas içinde topu önünde bulan Kweuke'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 15'inci dakikada Özgür'ün sol kanattan yaptığı köşe vuruşunda altı pas içinde topu kafayla kaleye gönderen Saadane'nin vuruşunda kaleci Ahmet topu çizgiden çıkardı. 74'de Karabüksporlu Barış'ın kafa şutu direkten döndü. Maçı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
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