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Provayı yaptılar!

Trabzonspor, G.Antepspor maçının son idmanını yeni stadında yaptı. Futbolcular ve teknik heyetin keyfi yerindeydi. Çalışmayı başkan da takip

Provayı yaptılar!
Trabzonspor bugün yeni stadında ilk maçına çıkacak. Bordo-mavililer, ilk maç öncesi son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadda dün akşam gerçekleştirdi. Futbolcuların bir hayli istekli olduğu gözlendi. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal saha içinde transferi konuştu.
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