Provayı yaptılar!

Trabzonspor bugün yeni stadında ilk maçına çıkacak. Bordo-mavililer, ilk maç öncesi son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadda dün akşam gerçekleştirdi. Futbolcuların bir hayli istekli olduğu gözlendi. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal saha içinde transferi konuştu.