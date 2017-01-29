Pınarbaşı Bruma Bruma

Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediye'yi 6-0 yendi. 1. dakikada Bruma'nın vuruşunu Ömer kale çizgisinden çıkardı. 9. dakikada Sneijder korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Semih kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 25'te Bruma ceza sahasına topu taşıdıktan sonra Podolski'yle duvar pası yaptı. Ceza sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 33'te Sneijder'in şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunu Fatih çıkardı. Devam eden pozisyonda Yasin Öztekin boş kaleye topu ağlara gönderdi: 3-0.



CİMBOM İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

41'DE Aslan farkı 4'e çıkardı... Sneijder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 72'de Bruma ceza sahasında kaleci Fatih ile karşı karşıya kalacakken araya savunma girdi. 77'de Rodrigues ceza sahası içinde kaleci Fatih tarafından düşürüldü. Penaltıyı Selçuk İnan gole çevirdi. 87'de günün başarılı ismi Sneijder'in müthiş pasında topla buluşan Sinan Gümüş karşılaşmanın son golüne imza attı: 6-0. Geçen hafta Karabük'e kaybeden Aslan, taraftara kendini affettirdi.



BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

Akhisar Belediye maçında ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 3 asistle süsleyen Wesley Sneijder'den iddialı açıklamalar...



HERKES GÖRDÜ

Hollandalı yıldız maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zaman zaman acımasızca eleştirilere maruz kalıyoruz. Dün bir kez daha herkese kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Akhisar Bld.'yi farklı yenerek yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



3 YIL SONRA 4 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de 2 Şubat 2014'teki Bursaspor maçından bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Cimbom, 1091 gün sonra ilk yarıda 4 gol buldu.



SEMİH KAYA GEÇEN SEZONU YAKALADI!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 maçta toplam iki gol atan Semih Kaya, bu sezon aynı sayıda gole sekiz maçta ulaşmayı başardı. Dün gece açılış golünü atan stoper Semih Kaya maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zirve yolunda puan kaybına tahammülüz yoktu. Kazandığımız için mutluyuz. Artık kaybetmek yok. Derbiye kadar 2 maçı da alacağız" dedi.

