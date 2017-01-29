Yol Durumu
  1. Trabzonspor-Gaziantepspor(CANLI)

Lider 90+4'te değişti!

Ligde oynanan 19. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, Can Kahveci'nin 90+4. dakikada attığı şık golle karşılaşmanın galibi oldu.

Lider 90+4te değişti!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen , 19. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan, saat 15.00'te başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çaldı.

İki ekibin de karşılıklı buldukları pozisyonları gole çeviremedikleri mücadele ev sahibi Medipol Başakşehir, 80. dakikada oyuna sonradan giren İrfan
Can Kahveci'nin 90+4. dakikada attığı şık golle+ 1-0 öne geçti ve maç bu skorla sonuçlandı.

Bu skorun ardından şampiyonluk yarışında altın değerinde 3 puan alan Medipol Başakşehir 42 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna tekrar otururken, 8. sıradaki Bursaspor 27 puanda kaldı

.
Etiketler: ,
  • 29 Ocak 2017, Pazar 17:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar