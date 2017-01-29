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Kartal TED önünde farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2 maçtır kazanamayan Beşiktaş TED Ankara’yı 41 sayı farkla yenmeyi başardı

Kartal TED önünde farklı kazandı
Türkiye Basketbol Ligi'nde son 2 maçında önce Fenerbahçe'ye sonra da Anadolu Efes'e kaybeden Beşiktaş TED Ankara'yı üstün bir oyundan sonra 93-52 yendi. Kartal ilk yarıyı da 48-22 önde tamamladı.

DİŞİ ASLAN ZOR KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş kendi evinde AGÜ Spor'a 82-76 mağlup oldu. Ligde alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Botaş-Osmaniye: 81-72, Girne Üniversitesi- MBK Doğuş: 66-60, Mersin BŞB-Galatasaray: 70-71.
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