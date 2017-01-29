Kartal TED önünde farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 2 maçında önce Fenerbahçe'ye sonra da Anadolu Efes'e kaybeden Beşiktaş TED Ankara'yı üstün bir oyundan sonra 93-52 yendi. Kartal ilk yarıyı da 48-22 önde tamamladı.
DİŞİ ASLAN ZOR KAZANDI Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaşkendi evinde AGÜ Spor'a 82-76 mağlupoldu. Ligde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:Botaş-Osmaniye: 81-72, Girne Üniversitesi-MBK Doğuş: 66-60, Mersin BŞB-Galatasaray:70-71.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.