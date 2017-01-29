Horoz, Adana Demir’i elinden kaçırdı

Türkiye 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 takımın mücadelesinde Denizlispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken 0-0 berabere sonuçlandı.



GOLLER 2. YARIDA

Evsahibi Denizlispor karşılaşmanın 48. dakikasında Kappel'in golüyle rakibi önünde 1-0'lık üstünlük sağladı. Ancak konuk takım 71'de Grbic ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Bu dakikadan sonra evsahibi Yeşil-Siyahlılar daha atak bir futbol sergilemesine rağmen mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.