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Horoz, Adana Demir’i elinden kaçırdı

Denizlispor, A.Demirspor önünde öne geçmesine rağmen 1 puanla yetindi

Horoz, Adana Demir’i elinden kaçırdı
Türkiye 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 takımın mücadelesinde Denizlispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken 0-0 berabere sonuçlandı.

GOLLER 2. YARIDA
Evsahibi Denizlispor karşılaşmanın 48. dakikasında Kappel'in golüyle rakibi önünde 1-0'lık üstünlük sağladı. Ancak konuk takım 71'de Grbic ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Bu dakikadan sonra evsahibi Yeşil-Siyahlılar daha atak bir futbol sergilemesine rağmen mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
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