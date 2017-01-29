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File derbisi Fenerbahçe’nin

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 25-20, 25-16 ve 25-14’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

File derbisi Fenerbahçe’nin
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Setlerini; 25- 20, 25-16 ve 25-14 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Sarı Melekler, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Üsün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, "Çok iyi oynadık. Bu galibiyet distek veren armağan olsun" dedi.

DİĞER SONUÇLAR:
Voleybol Efeler Ligi: Halkbank- İnegöl Bld: 3-0, Afyon- Arkas: 0-3, Ziraat Bankası-Beşitaş: 3-0. Sultanlar Ligi: İdman Ocağı- Eczacıbaşı: 0-3. Halkbank- Nilüfer Bld: 3-1, Vakıfbank-Seramiksan: 3-1, Çanakkale-Sarıyer: 3-1
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