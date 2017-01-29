Çakır sıralamada dünya 5’incisi

Dünyanın en iyi hakemleri listesi, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Listenin başında İngiltere Federasyonu'ndan 141 puanla Mark Clattenburg yer alırken, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer buldu. Sıralamada İtalyan Nicola Rizzoli 65 puanla 2. sırada yer alırken Macar Viktor Kassa 55 puanla 3. sıraya oturdu.