Başakşehir galibiyetini heba etmeyelim

Kayserispor ile önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat futbolcularını uyardı. Hollandalı hoca, "Karlı bir zeminde zor bir maç oynayacağız. Tüm gücümüzü sahaya yansıtalım. Başakşehir galibiyetinin anlamlı olması için bu maçı da kazanmalıyız" dedi.