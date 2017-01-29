Bağlama ustası Sneijder

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijderdün maçtan önce instagram hesabındanbağlama çaldığı videoyu paylaştı. Bağlama çalanHollandalı yıldıza Yasin Öztekin ve Eren Derdiyokeşlik etti... Sneijder çaldı... İkili söyledi...Sneijder ve arkadaşlarının söylediği şarkı ise songünlerin popüler şarkısı, "Ben yoruldum hayat'tı...3 futbolcunun bir hayli eğlendiği dikkatlerdenkaçmadı. G.Saray taraftarı bu video ilekısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı. Sarı-kırmızılıtaraftarlar Akhisar maçında mükemmel oynayanSneijder'e "Bağlama üstadı" diye takıldı...
SOSYAL MEDYADANÖVGÜ YAĞDI
Sneijder, Akhisar'a karşı oynadığı futbolla taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Hollandalı yıldıza sosyal medyadan övgüler yağdı.
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