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Bağlama ustası Sneijder

Bağlama ustası Sneijder
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder dün maçtan önce instagram hesabından bağlama çaldığı videoyu paylaştı. Bağlama çalan Hollandalı yıldıza Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok eşlik etti... Sneijder çaldı... İkili söyledi... Sneijder ve arkadaşlarının söylediği şarkı ise son günlerin popüler şarkısı, "Ben yoruldum hayat'tı... 3 futbolcunun bir hayli eğlendiği dikkatlerden kaçmadı. G.Saray taraftarı bu video ile kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Akhisar maçında mükemmel oynayan Sneijder'e "Bağlama üstadı" diye takıldı...

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ YAĞDI
Sneijder, Akhisar'a karşı oynadığı futbolla taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Hollandalı yıldıza sosyal medyadan övgüler yağdı.
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