Aynı cezayı almalılar

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu maçın ardından gündemle ilgili konuştu. Volkan Demirel ve Josef de Souza'nın küfür olayıyla ilgili konuşan Nazifoğlu, "Melo yapınca ceza yemişti. Aynı olayı Fenerbahçeli futbolcular yaptı. Aynı cezayı almalarını bekliyoruz. Biz şikayette bulunduk. Bundan sonra futbolcular dışarıda küfür edebilir mi edemez mi öğrenmiş olacağız" dedi. Levent Nazifoğlu, geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında çok eleştirdiği hakem Cüneyt Çakır hakkında da açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Çakır için şu ifadeleri kullandı: ''Ben düdüğünü astıracağım demedim. Kötü yönetirse, düdük onu asacak dedim. Hiçbir tehditim olmadı ona karşı. Yanlış anlaşılmasın.''



LUKAS PODOLSKİ BURADA KALACAK

Transferi gündemde olan Podolski için de, "Kalmak istediği sürece kendisiyle olmaya devam edeceğiz. Soyunma odasında 'Hiçbir yere gitmiyorsun otur oturduğun yere' dedim şakayla. Podolski gittiğinde yerine koymak için santrfor arıyoruz, bulamadık. En büyük şansımız Podolski'nin burada kalması. Bir anlaşmamız yok Japon kulübüyle. Yıllık 8'e anlaştı diyorlar. Ben Podolski'ye inanırım, geçen hafta demedi mi kalmak istiyorum diye" ifadelerini kullandı.