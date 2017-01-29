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Atiba’nın boşluğunu Gökhan dolduracak

Sakatlığı nedeniyle oynamayacak olan Atiba’nın yerine Gökhan İnler forma giyecek

Atiba’nın boşluğunu Gökhan dolduracak
Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Kanadalı futbolcu Atiba'nın yerine bu karşılaşmada Gökhan İnler'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan'la birlikte Tolgay ismi üzerinde durduğu ancak Gökhan İnler'de karar kıldığı gelen bilgiler arasında.
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