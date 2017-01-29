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Antalya, Alanya’yı da eli boş gönderdi

Wagner Love’ın golüyle geriye düşen Eto’o’nun 2 golüyle 3 puanın sahibi olan taraf oldu

Antalya, Alanya’yı da eli boş gönderdi
Ligde önemli bir çıkış yakalayan Antalyaspor, Alanya'yı da devirmeyi başardı. 42. dakikada Love'ın golüyle geriye düşen 45+1'de Eto'o'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Aynı Eto'o 76'da skoru ilan etti: 2-1.
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