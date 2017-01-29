Adana, Reynaldo’yu kadrosuna kattı

Adanaspor, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Qarabağ Ağdam'da forma giyen Brezilyalı Reynaldo dos Santos Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Reynaldo, sol kanatta ve santrafor olarak görev yapıyor. Brezilyalı forvet bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.