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Adana, Reynaldo’yu kadrosuna kattı

Turuncu-Beyazlılar Brezilyalı futbolcuyu 2.5 yıllığına kadrosuna dahil etti

Adana, Reynaldo’yu kadrosuna kattı
Adanaspor, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Qarabağ Ağdam'da forma giyen Brezilyalı Reynaldo dos Santos Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Reynaldo, sol kanatta ve santrafor olarak görev yapıyor. Brezilyalı forvet bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.
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