Yönetim veliahtını buldu: Mikovic

Florya'da 5 genç yeteneği denemeye alan Galatasaray'da en çok dikkatleri çeken isim Sırp kaleci Lazar Mikovic oldu... 19 yaşındaki Mikovic yaptığı kurtışlarla kısa sürede herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Radnicki Belgrad takımında forma giyen 1.87 boyundaki Lazar Mikovic'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Galatasaray yönetiminin bir aksilik olmazsa genç kaleciyi transfer edip A2 takımında oynatması bekleniyor.
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