Yıldırım açıkladı: F.Bahçe'de Quaresma sesleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi" dedi. Yıldırım ayrıca Quaresma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini de sözlerine ekledi..



İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"QUARESMA BİZE GELDİ"

"Beşiktaş başkanı beni iyi dinle. Oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek için can atıyor. İsim veriyorum: Quaresma. Quaresma'nın avukatı 1,5 ay önce bizi aradı ve transfer olmak istediklerini söyledi. Neymiş şartları dedik. Şu anda teklifi elimizde. Ama almayacağım Quaresma'yı, bilsinler."

MEHMET EKİCİ KONUSU

"Mehmet Ekici'yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu. Bana yakın insanlar vasıtasıyla bize ulaştılar. Trabzonspor'dan bana yakın kişiler 'Galatasaray her her sene bazı oyuncuları alıyor, biz bundan şikayetçiyiz' dediler. Aatif + 500 bin Euro'ya karşılık Mehmet Ekici'yi alacaktık. Aatif 'Ben gitmek istemiyorum' dedi. Aatıf gitmeyeceğini söyleyince, '1,75 milyon Euro verelim dedik olayı kapatalım' dedik. Onlar düşünelim deyince konu uzadı. Bu sırada Beşiktaş araya girip Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğini ve gelmek istediğini söyledi. Son teklifimiz 2 milyon euro oldu. Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar ister oynatır, ister oynatmaz. Kimse karışamaz. Para cezası da vermişler. Yok FIFA'ya gideriz, yok Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin arası açılır. Bıraksınlar bu işleri. Zaten açılmış açılacağı kadar. Mehmet Ekici üzerinden oyunlar oynanıyor. Bunlar etik değil. Ailesine de siyasi baskı olacak deniyor. Ayıptır"