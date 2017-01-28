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Yanal: Bana yaratıcı oyuncu lazım!

Trabzonspor Teknik Direktörü , yönetim kurulunun takımı güçlendirmek için çalışmalar yaptığını belirterek, “Bir iki tane de değerli oyuncu bulursak transfer yapabiliriz” dedi.

Yanal: Bana yaratıcı oyuncu lazım!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başından itibaren geniş kapsamlı bir yapılanma içerisinde olduklarını ve kulübün itibarını geri kazandırma noktasında yönetimin önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

İLK YARI ÇOK KÖTÜYDÜK!
Yanal, sezon başından bu yana çok güçlüklerle boğuştuklarını ifade ederek, "Başaramadığımız işler var. İlk 16 maçta 12 gol attık 21 gol yedik ve ligi 10 sırada tamamladık. Bu Trabzonspor camiasının taraftarının kabullenemeyeceği bir sonuç, bizim de kabullenemeyeceğimiz bir sonuç" dedi. Yanal, camiadan sabır beklediklerini söyleyerek "Transferleri yapmaya çalışıyoruz. Yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yaratıcı oyuncuların da takım oyununa bağlılığına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yunus Emre SEL
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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