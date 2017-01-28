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West Ham Hasan için kapıya dayandı

İngiliz kulübü West Ham Hasan Ali Kaldırım için resmi teklife hazırlanıyor

West Ham Hasan için kapıya dayandı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic tarafından çalıştırılan West Ham United Kulübü'nün, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle irtibat halinde olduğu ve Fener yönetiminin kapısını çalacağı bildirildi. Bugün resmi teklif gelebilir.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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