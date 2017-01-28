West Ham Hasan için kapıya dayandı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic tarafından çalıştırılan West Ham United Kulübü'nün, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle irtibat halinde olduğu ve Fener yönetiminin kapısını çalacağı bildirildi. Bugün resmi teklif gelebilir.