Volkan patladı ortalık karıştı

Galatasaray, basket derbisi sonrası “Cimbom’a böyle koyarlar” diye bağıran Volkan Demirel ile birlikte Josef’i TFF Hukuk Kurulu’na şikayet etti... Yönetim, Melo örneğini gösterip iki futbolcuya da ceza istedi
Aralarındaki gerilim bir türlü sona ermeyen Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya... Sarı- Lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında, bir taraftarın yazdığı Galatasaray'la ilgili küfürlü tezahüratı tekrarlamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, twitter üzerinden olaya büyük tepki gösterse de Galatasaray yönetimi sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in önceki gün Ülker Arena'da oynanan basket maçı sonrasında "İşte böyleher sene böyle Cimbom'a böylekoyarlar aman" diye tezahürat yaptığı videonun ortaya bardağı taşırdı. Sarı-Kırmızılılılar olayı TFF'ye taşımaya karar verdi.
VİDEOLAR DA FEDERASYONA GÖNDERİLDİ Dün hukukçularıyla hummalı bir çalışma yapan Galatasaray yönetimi, söz konusu videolarla beraber Volkan Demirel ve Josef konusundaki şikayetini TFF'ye gönderdi. Sarı-Kırmızılılar, 2014 yılında Felipe Melo'ya küfürlü bir tweet'i paylaştığı için verilen iki maçlık cezayı örnek gösterdi ve Volkan ile Josef'e de ceza verilmesini istedi. Galatasaray'dan gelen şikayeti gündemine alan TFFHukuk Kurulu'nun nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
ÖNCE KENDİ KAPILARINI TEMİZLESİNLER! Galatasaray'ın Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı federasyona şikayet etmesinin ardından Fenerbahçe cephesi boş durmadı... Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden, 11 Haziran 2014 tarihinde Abdi İpekçi'de oynanan derbiyle ilgili şok bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Galatasaray'ın 88-82 kazandığı maçın ardından skorbordda "Koyduk mu?" yazdığı göze çarpıyor.
G.SARAY ORGANİZE ETMİŞTİ
Bunun tamamen Galatasaray yönetimi tarafından organize edildiğini belirten Fenerbahçeli taraftarlar, "Ahlak bekçiliği yapanlar önce kendi kapısının önünü temizlemeli" ifadesini kullandı
ADALET ÇAĞRISI
Sert ifadeler kullanan Ural Aküzüm, "Yetkililer, federasyonlar nerede? Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarını bize başka, başkasına başka kullanan federasyonlar spora zarar veriyorsunuz. Türk sporunda herkes hele milyonlara örnek olması gereken sporcular, küfür etmeden önce iki kere düşünecek ve bu ülkeye karşı sorumluluğunu, haddini, hududunu bilecek" dedi.
MELO'DAN OLAY YARATAN MESAJ Kariyerini ülkesinde sürdüren Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, basket derbisi sonrası Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada hedefi oldu. Brezilyalı yıldız bunun üzerine, "O takım beni ilgilendirmiyor, çünkü tam bir çöplük. Ben ölene kadar Galatasaraylıyım" mesajını attı.
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