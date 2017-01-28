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Topal hazır Ozan yok!

Dün takımla birlikte idmana çıkan Mehmet Topal Kayserispor deplasmanında görev yapacak. ’ın yetişmesi ise çok zor

Topal hazır Ozan yok!
Fenerbahçe'de dün bir iyi bir de kötü haber vardı. Adanaspor ile Kadıköy'de oynanan lig maçında arka adalesinden sakatlanan ve çekilen MR'ında 2. derece yırtık tebpit edilen Mehmet Topal dün takımla birlikte idmana çıkarak teknik heyeti sevindirdi.

OZAN'IN AĞRILARI GEÇMEDİ
Mehmet Topal'ın Kayseri deplasmanında forma giyeceği öğrenilirken kötü haber Ozan Tufan'dan geldi. Ozan Tufan, Başakşehir maçında golü atmış ancak maçın 2. yarısına çıkamamıştı.

KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEYECEK
Ozan Tufan'ın arka adalesindeki ağrıların geçmediği sertleşmenin devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcu büyük bir ihtimalle Kayseri deplasmanına götürülmeyip tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Ozan'ın yerine Salih ya da Alper Potuk'un forma giymesi bekleniyor.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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