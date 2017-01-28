Topal hazır Ozan yok!

Fenerbahçe'de dün bir iyi bir de kötü haber vardı. Adanaspor ile Kadıköy'de oynanan lig maçında arka adalesinden sakatlanan ve çekilen MR'ında 2. derece yırtık tebpit edilen MehmetTopal dün takımla birlikte idmana çıkarak teknik heyeti sevindirdi.
OZAN'IN AĞRILARI GEÇMEDİ Mehmet Topal'ın Kayseri deplasmanında forma giyeceği öğrenilirken kötü haber Ozan Tufan'dan geldi. Ozan Tufan, Başakşehir maçında golü atmış ancak maçın 2. yarısına çıkamamıştı.
KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEYECEK Ozan Tufan'ın arka adalesindeki ağrıların geçmediği sertleşmenin devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcu büyük bir ihtimalle Kayseri deplasmanına götürülmeyip tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Ozan'ın yerine Salih ya da Alper Potuk'un forma giymesi bekleniyor.
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